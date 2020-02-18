《上流》涉抄印度片？製作公司稱考慮提告

韓國著名導演奉俊昊執導的話題韓片《上流寄生族》，上周於《第92屆奧斯卡金像獎》中橫掃四個大獎成為大贏家，為韓國電影史寫下光輝一頁，不過人紅是非多，最近就突然有印度網民指《上》片是抄襲1999年的印度電影《Minsara Kanna》，據印度媒體報道，《Minsara Kanna》的製作公司PL Thenappan已準備向《上》片方面提出訴訟。

PL Thenappan方面指，在《奧斯卡》舉行後看過《上》片，認為內容與《Minsara Kanna》十分相似，他們已經與在印度清奈的律師談過，會聘請律師，並在兩三日內決定是否向《上》片方面提告，但他們就沒有指出他們認為是抄襲的部分：「我們在法庭上再仔細看吧。」又指過往曾有韓國電影製作公司控告印度的製作公司抄襲。

另一印度媒體就指《Minsara Kanna》的導演並沒有看過《上》片，導演指：「訴訟是製作公司決定的事。」而韓國發行公司CJ今日與韓媒通話時表示：「我們和製作公司聯絡過，得知他們並沒有收過印度方面的聯繫。

《Minsara Kanna》是講述百萬富翁的兒子為了求愛而到心儀女子的家中做保安員，其後他的弟弟和姐姐亦在該女子的家中做下人及廚師，一起生活。