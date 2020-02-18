仍未知父母測試結果　森美擔心：情況唔樂觀

森美的父母仍被困在有確診新冠肺炎的鑽石公主號郵輪上，他在電台節目開始時主動提及日前主持的抗疫節目，指當日不少醫生都關心他有沒有需要幫手，現階段醫生們對病毒都有不同睇法，因為對病毒認知不多，森美說：「好似話最初通常4至5日就會見到病徵，雖然潛伏期有14日、20日，但通常冠狀病毒就4日左右見到，當我見到父母5、6日都無徵狀就安心啲，頭兩日我問得好仔細，之後就只係問佢哋悶唔悶，精唔精神。」

被確診便不能回港

森美表示父母在船上的情況，指船公司安排旅客隔日可到甲板活動，不過其的父母只是上了一次，為免接觸太多人而選擇留在房中，笑指父親竟然主動清潔房間，可想而知父親已經頗悶。至於感到擔心原因，他說：「尋日見到確診個案中有70個係無病徵，即係分隔咗11、12日有確診，即係有新感染，同埋可以潛伏咁耐。」他指美國公民返關島時，都有十幾位是有確診而回美國隔離，而他從新聞得知香港安排應該是如果被確診便不能回港，親密接觸者也不能回港：「其實船上資訊係零，幾日有一封船長的信，但船上確診人數幾多係唔知，都係我將香港新聞WhatsApp佢哋，好彩依家資訊發達，不過都會有啲擔心，好似唔樂觀，可以潛伏十幾日。」

父母測試結果預計要兩日時間

森美指仍未清楚船上的傳染源頭，惟有隔離在房中：「有叫媽咪沖涼時用濕毛巾封下渠位，平日又要倒水落去，因為係中央冷氣出風，依家都叫父母喺房中戴口罩。初時職員送餐係無封，經要求後已經放入盒，水就無問題，係樽裝水，但就叫佢哋唔好同職員交談，因為之前有檢疫人員都確診，而餐具就叫佢哋好似烚奶樽咁，煲五分鐘。」指父母的測試結果預計要兩日時間才有。他指不少傳媒問是否想早日跟父母團聚，他現最想父母先離開郵輪，其他事也是次要，因為船上確診個案每日增加，再不落船便慢慢有被傳染可能。

森美指新冠病毒傳播力比沙士強，但經過快速測試後應可證明體內可有病毒，因為入境香港時，應該被安排從其他地方返港，相比只靠探熱及填寫申報表更安全，但他強調以上不想再被隔離及入境安全理論，並非他和父母的看法，他說：「作為仔，唔係我不孝，我情願佢哋返港後入隔離營，因為地球很危險，佢哋入住隔離營我會心安啲，佢哋又測試咗無事，我媽咪話都係，但暫時未知結果，再睇吓點再討論。」