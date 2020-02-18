讚陸浩明肯承擔　馮盈盈話台前幕後都有責任

藝人馮盈盈、劉穎鏇及麥美恩等，下午現身電視城出席《學是疫學非》記者會。馮盈盈坦言由於新冠肺炎疫情險峻，一班「是非精」特意跟專業人士及教授學習防疫措施，一連五集跟大家分享。而《學是學非》2月9日播出的一集，收視點達26.6，令台前幕後振奮不已。

談到《#後生仔傾吓偈》內，陸浩明（6號）的口誤成全城熱話，今日麥明詩已出POST為對方「發聲」，馮盈盈亦大讚6號肯承擔：「佢深夜已經連續發文兩次道歉，值得欣賞，最終亦講出正確訊息。呢件事台前幕後都有責任，應該共同承擔，日後我哋亦會提高資訊敏感度。（6號心情仲好差？）有同佢訊息聯絡，未算好大困擾。」

問到她會否「以儆效尤」，日後於節目内謹言慎行，盈盈表示：「小心說話是係一向要做嘅事，新冠肺炎更加人命攸關，特別要小心，好彩今次特輯內有好多專業人士幫手做資料搜集及Fact check。」談到她日前到屋邨派口罩，被發現後遭網友廣傳，大讚是「真港姐」，盈盈說：「都係細佬及表哥等10人自發嘅行動，籌得幾百個口罩只夠派2、3座樓，不過有做好過冇做，嚟緊希望集更多人的力量去幫有需要嘅人。」