獲李奎炯封女神　金泰希演媽媽角色有共鳴

韓國39歲靚媽金泰希主演的tvN新劇《再見媽媽又再見》（前譯：再見，媽媽）將於周六首播，她今日與李奎炯及高甫潔出席發布會，由於最近新冠肺炎疫情的關係，發布會沒有招待記者出席，改為以網上直播形式進行。

劇集講述飾演母親的金泰希在離世之後，為重返人間而參加49天投胎轉世的計劃，內容描述她與喪妻後再婚並展開新生活的丈夫，以及女兒再度相遇的故事。 而今次是金泰希相隔5年再拍劇，已為兩女之母的她指角色十分相似：「除去是鬼的設定，作為一個孩子的母親和家中的一員，這一點是和我很相近的，我把車宥利想像成金泰希來演繹，說話的時候也有仔細去想要用甚麼語氣。」

金泰希又指作為母親對劇中角色很有共鳴：「我很清楚媽媽照顧孩子是多辛苦的事，雖然很辛苦，但育兒的時間是不會再來的，希望大家通過這部劇集，知道能夠抱抱孩子、能夠和孩子說話是多幸福的事。」

在劇中飾演金泰希丈夫的李奎炯就大讚金泰希靚女：「老實說當初見到金泰希姐姐時，我在想『到底這是人還是女神呢？』，所以覺得很緊張，但在合作時，她令我可以很輕鬆地拍攝，令我可以輕鬆地表現自己。」而高甫潔亦指金泰希是她人生中見過最美麗的人，但在演搞笑戲份時亦演得很好，令她留下深刻印象。