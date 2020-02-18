破8年紀錄！《法證IV》首集收視報捷

無綫重頭劇《法證先鋒IV》昨晚（17號）於翡翠台首播，先聲奪人，取得電視直播33點高的收視，逾215萬觀眾收看，打破過往八年來劇集首播紀錄，成為自2012年以來首集最高直播收視的劇集。《法證先鋒IV》同步在內地優酷熱播，反應亦甚佳。

黃浩然好開心

此劇主角黃浩然及李施嬅對此佳績都很開心，浩然接受東網訪問時謂：「開心呀！梗係好開心啦，小青姐（監製梅小青）今日都SENT咗訊息畀我，話好好成績，但佢冇話收視幾多，話等公司公布，外間反應都好好，好多朋友都傳訊息畀我話好好睇，對上一次同小青姐合作《公主駕到》結局篇都有36點，都係好好成績，希望收視繼續上，計埋跨平台過到40點就最好，而呢套係小青姐退休作，攞到呢個好成績好值得紀念，亦希望喺呢個疫情下帶到一啲娛樂畀觀眾。」

李施嬅望收視Keep住高

而李施嬅接受東網訪問時說：「最後一套劇有咁嘅成績好感動，呢套亦係小青姐退休作，嚟緊希望Keep住高，所有平台都好好，仲有兩日我就要飛去加拿大，我自己會喺網上繼續收睇，呢個疫情大家留喺屋企，希望有一部戲可以令大家輕鬆一下，好似之前《金宵大廈》咁，好開心，多謝每一位收睇呢套劇嘅朋友。」

《愛回家》收視超30點

除《法證先鋒IV》外，昨晚《愛．回家之開心速遞》亦錄得30.8點收視，在同一晚有兩個節目取得逾30點收視，近年少見，實屬難得。上下線其他節目亦取得高收視成績，包括：《東張西望》26.6點，和《大醬園》29.3點。上述收視只計算直播收視，相信稍後公布7天跨平台總收視時，三線劇定必同時衝破30點，再締造另一收視新紀錄。

近期無綫晚上黃金時段收視持續上升，相信部分因為疫情影響，香港市民減少外出，留在家中，令晚間節目收視急升。