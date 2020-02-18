藝人與警隊聯誼惹公審　歐陽震華：小題大做！

明星足球隊日前與警隊踢友誼波，晚上再舉行晚宴。出席的人有成龍、曾志偉、譚詠麟（阿倫）、方中信、林國斌、歐陽震華、張智霖及羅鈞滿等人，同場還有警務處處長鄧炳強。

短片於網上曝光後引起很大回響，有份出席飯局的藝人都認為只是正常聯誼，覺得個別人士借題發揮。歐陽震華受訪時表示：「本來嗰日佢哋叫我踢波嘅，不過我冇踢，咁咪去食飯囉！冇所謂，都係正常、普通飯局，我有我哋嘅朋友，唔使避忌，小題大做，搵嘢嚟講！」至於羅鈞滿表示：「我相信任何試過做運動嘅朋友，無論踢波、打籃球、排球乜都好，都聽過有一樣嘢叫做『波後飯』，而呢一餐就係咁簡單嘅『波後飯』，你哋有你哋『家常便飯』，人哋有人哋『波後飯』，有咩問題呢？只不過，21世紀20年代，任何人嘅私生活都活在鏡頭下，大家見到同瘋傳嘅都只係其他人嘅私生活，如果私人時間做咩、講咩、同咩人一齊都要被公審嘅話，或許真的太可悲。」林國斌則說：「我只係去明星足球隊度食餐飯啫，係咁多，人哋喜歡講咩就講咩。」

而藝人莊思明亦力撐去飯局冇問題，她覺得每個人都有選擇朋友的自由，不應被剝奪：「大家身邊都應該有好多唔同職業、唔同類別嘅朋友，呢個係基本嘅人身自由，唔明點解食餐飯會發酵到咁大，我嘅立場好簡單，只要唔傷害到別人嘅話，大家都有選擇朋友嘅自由。」與圈中不少藝人相熟的飲食作家朱庭萱（Bonnie）亦有感而發，提出警察是否連食飯都沒有權利：「其實嗰啲批評人哋抗疫其間開心聯誼嘅人，唔通真係要長期愁眉苦臉憂廁紙憂米咩先有幫助咩？屋企屈得多唔病都變病啦，抗疫都要食飯㗎。」