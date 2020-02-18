劉錫賢天水圍派口罩：共同抗疫戰勝病毒

藝人劉錫賢、顧冠忠、陳靖允、關偉倫及陳維英昨應某義工隊邀請，到天水圍向基層市民免費派發10,000個防疫口罩，身體力行呼籲市民於新冠肺炎病毒威脅下，注意衞生及做好防疫措施，齊心抗疫防感染。

劉錫賢表示，是次疫情嚴峻，呼籲大家注意衞生：「今次新型肺炎病毒傳播性強，加上香港人口密度高，如果社區內有感染者，便很容易於社區內大規模傳播。所以每人都應該注意做好自己個人的防疫工作，勤洗手、戴口罩、以及盡量避免到人多的地方。」

對於是次疫情，劉錫賢亦分享其看法：「香港人經歷過2003年沙士疫症，衞生意識已提高不少，例如戴口罩及勤洗手等都是非常普及的行為，我相信憑藉香港人的精神，一定可以萬眾齊心，共同抗疫戰勝病毒。」

在疫情下，香港及國內都有不少的活動都因避免人流聚集而取消，劉錫賢說：「在疫情下演藝行業都受到不少的影響，不過這亦是無可避免的事情，在疫病流行下，一定是以抗疫為大前提，以社會利益先行，以市民健康為首要條件。我自己如非必要亦減少外出，亦藉此時間陪陪家人，希望疫情盡快過去，各行各業回復繁榮。」