深水埗派口罩糧食　楊證樺感恩獲贈「黃金」

藝人楊證樺、利穎怡及郭千瑜今晚去到深水埗做義工，向露宿者、長者派發約14,000個口罩及糧食，每人可獲一包共十個口罩。

感謝有人送「黃金」

三人均做足防護措施，齊齊戴上口罩、手套，其中楊證樺指今次活動非常有意義，並連番多謝慈善組織捐出物資：「又會有派杯麵、餅乾，眼見現今社會口罩短缺，慈善組織好有心，買咗一百萬個口罩，其中有五十萬個口罩已經到咗香港，入面有三十萬個就捐咗出去，淨番二十萬個用嚟派，相信之後會繼續有派口罩活動。」夠口罩用？他即大嘆：「我就慘啦！要周圍撲口罩，儲備唔足一盒，小朋友冇得返學就留喺屋企陪佢哋，我同太太要返工先用，好珍惜咁用，後尾組織個贊助人好好咁送咗16盒『黃金』畀我，自己留咗8盒，另外嗰啲就送咗畀有需要嘅朋友。」

利穎怡、郭千瑜就分別話暫時都夠口罩用，前者指若返公司開工的話就可以獲得一個口罩，而後者就說得到朋友相助。最後三人齊齊呼籲大眾勿搶購物資：「雖然依家物資短缺，但唔需要搶，我哋有咩都會盡量派、盡量做，如果大家有充裕物資，希望都可以同有需要嘅人分享。（有人打劫廁紙。）其實真係唔需要，依家人嘅心病大過生病，有好嘅心理質素好重要。」