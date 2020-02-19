生意暴跌7成　江若琳死守貓酒店冇強放無薪假

藝人江若琳（Elanne）經營貓酒店逾年，開業後生意長做長有，惟受市道及疫情影響下，她亦成為「苦主」，單月營業額跌了七成，損失達六位數字，她接受訪問時表示：「我啲客去旅行就會送隻貓嚟我度，但依家少咗人去旅行，有啲客訂咗房，臨時因為取消行程，所以又要取消貓酒店booking，呢個情況我理解嘅。」

冇強行無薪假

問到她可有自救方法？她稱已成功要求業主減租，同埋推出全單8折優惠吸客，又叮囑員工開工時要戴口罩同量體溫，跟客人接觸時要消毒雙手、員工如不適要放病假，及店內要長時間開消毒噴霧機，令客人更有信心，又感激酒店內上下齊心共度時艱：「我哋得一、二個員工，佢哋冇要求加薪，我哋冇強行無薪假外，為咗鼓勵士氣，仲推出咗獎金制，即係多勞多得。我老公教我，做生意一定要對員工好。」

多謝老公蕭潤邦支持

問對生意前途可樂觀？她自言一定會撐下去：「會繼續做，如果到最差情況時，咪由我同啲合夥人一齊做員工囉，平時我一有時間，都會落店舖親自做清潔工作㗎啦。」她又點名多謝老公蕭潤邦支持，指近日除口罩外，連漂白水都難求，幸得老公幫忙：「佢幫我同喺澳門嘅朋友，『班』咗兩支漂白水畀我。」問是否做生意比做藝人更多壓力？她說：「又唔係，因為我好鍾意貓，所以做有貓嘅生意都好開心。」