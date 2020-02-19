曲奇門市全撤！疫境當自強　霆鋒網上發圍

新冠肺炎殺到，不少行業因而步入寒冬！謝霆鋒2014年開創綜藝節目《12道鋒味》，翌年5月創立曲奇品牌並於中環開設旗艦店，其獨門炮製的曲奇，以包含人生百味「甜酸苦辣」作招徠，曾掀起一片熱潮，不少粉絲聞風前往中環旗艦店「朝聖」兼打卡。

旗艦店變吉舖

可惜，因新冠肺炎爆發，疫情影響下各行各業的生意皆大受打擊，霆鋒的曲奇店亦不例外，為了逆境求生，中環旗艦店以及位於尖沙咀、九龍站、機場等分店，先後撤離，並將資源、火力轉而集中於網上銷售！記者昨走訪位於中環結志街的旗艦店視察， 只見已變成「吉舖」，門口貼了一張「我搬了」海報明言「暫別」，而尖沙咀分店亦同樣已撤出。

霆鋒一向鬥心十足，曲奇結束門市生意，決意主攻網上銷售，在此逆境之下，當然要諗計求存。日前，他便與生意拍檔楊鼎立現身中環，兩人行色匆匆，一落車便步入一間大廈，戴上Cap帽、墨鏡的霆鋒一臉嚴肅，應是跟拍檔開會商討新的網上發展大計！

曲奇送上門

記者就此事致電該品牌公關Wendy，她承認結束實體店生意跟市道轉差有關：「其實旗艦店早喺12月31日已經冇做，至於其他POP-UP Store就分別喺1月、2月中，因合約期滿而撤離啫，但曲奇品牌仲係繼續營運嘅。其實公司長遠發展係想開番實體店，只係暫時未有確實嘅日期，公司亦傾緊未來同其他合適品牌Crossover，喺網上合作推出產品。」為了吸客，更推出「曲奇送上門」服務！