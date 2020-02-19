被拍檔寸嗒人夫　鈴木杏樹公開道歉　

50歲女星鈴木杏樹，日前被雜誌《週刊文春》踢爆與51歲已婚舞台劇男演員喜多村綠郎搞婚外情，形象急速插水。喜多村大前日在東京演出舞台劇時，乘坐的士隔着車窗向記者兩度低頭以示歉意，而昨日輪到鈴木杏樹公開道歉。

鈴木杏樹昨日現身廣島演出三谷幸喜製作的舞台劇《沒有罪的謊言》，大批記者聞風而至在場外守候。最諷刺的是，鈴木杏樹在劇中飾演背夫搞婚外情的人妻，飾演他丈夫的片岡鶴太郎爆肚說附近有4千日圓時租酒店，示意她可以租用，有意無意寸鈴木杏樹到平價酒店偷歡。

完場謝幕時全場拍掌，片岡再嘲多得杏樹才有震耳欲聾的掌聲，而杏樹則公開道歉，表示鬧出這樣大的風波，很對不起，她離開會場時，再三向傳媒鞠躬道歉。而喜多村同日在東京的座談會再度現身，他再次鞠躬道歉，眼泛淚光表示無言以對已故母親。

事發在上月30日，鈴木杏樹與喜多村綠郎被發現在千葉市美濱區海邊拍拖，好快就慾火纏身互攬錫錫，之後鈴木杏樹駕車與喜多村綠郎到時鐘酒店開房。

鈴木杏樹曾於1998年與外科醫生山形基夫結婚，其夫於2013年因病離世，終年56歲。