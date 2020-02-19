東方日報C1：霆鋒抗疫曲奇撤門市網上發圍

新冠肺炎影響市道，藝人謝霆鋒、江若琳和黃宗澤店舖笪意亦受到嚴打擊。

不少行業因新冠肺炎而步入寒冬，謝霆鋒一手創立的曲奇品牌，位於中環的旗艦店以及多間POPUPStore近日全線撤離，集中火力搞網上生意！霆鋒與生意拍檔日前開會商討，如何「疫」境求存！至於經營貓酒店的江若琳單月跌10萬生意，但誓與店舖共存！

謝霆鋒2014年開創綜藝節目《12道鋒味》，翌年5月創立曲奇品牌並於中環開設旗艦店，其獨門炮製的曲奇，以包含人生百味「甜酸苦辣」作招徠，曾掀起一片熱潮，不少粉絲聞風前往中環旗艦店「朝聖」兼打卡。

孖拍檔開會傾轉型

可惜，因新冠肺炎爆發，疫情影響下各行各業的生意皆大受打擊，霆鋒的曲奇店亦不例外，為了逆境求生，中環旗艦店以及位於尖沙咀、九龍站、機場等分店，先後撤離，並將資源、火力轉而集中於網上銷售！記者昨走訪位於中環結志街的旗艦店視察，只見已變成「吉舖」，門口貼了一張「我搬了」海報明言「暫別」，而尖沙咀分店亦同樣已撤出。

霆鋒一向鬥心十足，曲奇結束門市生意，決意主攻網上銷售，在此逆境之下，當然 要諗計求存。日前，他便與生意拍檔楊鼎立現身中環，兩人行色匆匆，一落車便步入一間大廈，戴上Cap帽、墨鏡的霆鋒一臉嚴肅，應是跟拍檔開會商討新的網上發展大計！

長遠發展再搞實體店

記者就此事致電該品牌公關Wendy，她承認結束實體店生意跟市道轉差有關：「其實旗艦店早喺12月31日已經冇做，至於其他POP-UP Store就分別喺1月、2月中，因合約期滿而撤離啫，但曲奇品牌仲係繼續營運嘅。其實公司長遠發展係想開番實體店，只係暫時未有確實嘅日期，公司亦傾緊未來同其他合適品牌Crossover，喺網上合作推出產品。」 為了吸客，更推出「曲奇送上門」服務！

江若琳貓酒店蝕六位數

江若琳和三位友人合資經營貓酒店逾年，生意理想，惟受市道及疫情影響，單月營業額跌了七成，損失達六位數字，昨日她受訪時說：「啲客去旅行就會送隻貓嚟，但依家少咗人去旅行，有啲客訂咗房，臨時取消行程，就取消貓酒店Booking。」

問有何自救方法？她希望業主減租，同時推出全單8折優惠吸客，又叮囑員工開工要戴口罩、量體溫，如不適要放假，跟客 人接觸要消毒雙手，店內長時間開消毒噴霧機，令客人放心。江若琳感 激員工齊心共度時艱：「我哋得一、兩個員工，佢哋冇要求加薪，我哋亦冇強行放冇薪假，為咗鼓勵士氣，推出獎金制，多勞多得！」

她對於生意前景信心十足，揚言定會繼續經營：「如果到最 差情況，我同啲合夥人一齊做員工囉，平時我都會落店舖親自做清潔㗎啦！」她又點名多謝老公蕭潤邦幫手撲漂白 水：「佢透過喺澳門嘅朋友，『班』咗兩支漂白水畀我哋 搞清潔。」

黃宗澤與餐廳員工互撐

黃宗澤（Bosco）於尖沙咀有開設餐廳，現時疫情對生意影響甚大，Bosco坦言全香港餐廳、食肆都共同面對這個難題，這位「好老闆」就向員工大派定心丸：「我好錫佢哋，我同佢哋講，我頂到幾耐會頂幾耐，唔想佢哋失業，依家都好難搵工。總之盡量唔會執，我啲員工亦好錫我，有乜嘢大家互相配合，依家啲冇薪假、消大假都係佢哋自願嘅，大家互相支持、幫助。（有冇要求減租？）傾緊，大家共度時艱。」問到有否計算此期間蝕了多少錢？他說：「蝕幾多就唔好去諗喇！愈諗就愈傷感，大家生活都咁艱難，互相撐落去啦！」

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