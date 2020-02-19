阿女未夠三個月大　周柏豪開條件搵女婿

新冠肺炎肆虐，周柏豪「轉行」做湊仔公，日日喺屋企閉關湊囡，前日屋企冇廁紙先落去超級市場排隊。雖然暫時未有公開活動見Fans，但柏豪喺IG玩起近期流行嘅「快問三答」，唔覺意自爆「秘密」添！

柏豪除咗廣為人知愛打籃球、去旅行之外，原來佢鍾意吸塵，揸開咪轉揸吸塵機，一樣掂！講到缺點就係唔識攰、極度自我同埋把口快過個腦。再有一題係問佢覺得娛樂圈最蠢嘅人係邊幾個？柏豪超抵死答咗係老友鬼鬼嘅師妹連詩雅（Shiga）同埋黎紀君，不過佢都有補鑊讚Shiga係好Cute嘅！

另外，亦有網民問咗柏豪升呢做人父後，喺性格上有咩改變？柏豪就話做咗爸爸之後內向咗、溫文咗又變得節儉，仲爆笑加咗個掩面Emoji，應該係湊B開支大搞到要慳家、成日歸心似箭就變內外、抱得BB多就成個人溫文咗！最後一條問題，柏豪將來選女婿嘅條件？佢就話第一「唔好差過外父太遠」，呢點都已經有難道、第二「正正常常唔好要我出手」、而最後一點仲難，就係「聽得明我個女『依家』講咩」，相信依家聽得明去年12周出世嘅周芯悅講咩嘅人只得柏豪同佢屋企人，呢位「女婿」真係要準備好先接受得「挑戰」！