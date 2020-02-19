英國音樂大獎　Billie奪女歌手獎喊住爆得人憎

國際樂壇盛事，英國音樂大獎（BRIT Awards）昨晚於倫敦舉行。美國新紮天后Billie Eilish繼格林美音樂獎之後今次再獲獎勇奪國際女歌手獎，並由英國女子組合辣妹（Spice Girls）成員Mel C頒獎。

Billie上台領獎後感動落淚，她說：「我只想說啲我兩秒鐘前諗緊嘅嘢。我感到我最近被人非常憎恨，而當我在台上見到你哋所有人對我微笑，令我真係好想喊...而我依家想喊，多謝。」查實出席英國音樂大獎之前，Billie上早晨節目受訪時已透露因有網民幾日前發放令人傷害的留言而暫別社交網。她說：「我停上睇留言因為會破壞我人生。好古怪就係，你愈下做啲有型嘅嘢，就愈多人憎你。實在好瘋狂。」Billie除了獲獎之外，她亦獲大會邀請在今次的頒獎禮上首次現場唱出占士邦新作《007：生死有時》（No Time To Die）同名主題曲。

除了Billie之外，蘇格蘭男歌手Lewis Capaldi亦在英國音樂大獎連奪最佳新歌手及歌曲兩獎，成為大贏家！他拎住啤酒樽邊飲邊領獎，他更爆粗多謝fans。此外，英國天王Stormzy獲最佳男歌手。