森美父母未落得疫船　爆有人走出房傾偈

停泊喺日本橫濱嘅「鑽石公主號」郵輪爆發新冠肺炎，目前增至53名港人確診。而今日（19日）終於完成14天隔離期，船上約500名完成檢疫嘅乘客可陸續落船，包括約20名港人，不過被困於船上嘅森美父母就未走得！森美今日喺電台節目再更新父母情況，佢透露因為檢疫報告仲未出，所以兩人仲未落得船，但父母朋友嘅檢疫結果就呈陰性，令佢都「心安啲」，起碼緊密接觸者冇事！

佢又話父母都係靠睇香港新聞知道船上情況，反而喺船上所得知嘅訊息唔多！佢又代父母重申，兩人都願意返港再隔離14日：「阿媽同我講『阿仔我哋冇話唔返香港，冇話唔肯隔離』，我話我哋冇咁講，我都叫你哋返嚟要隔離。」而父母又同佢講，船上的確有人唔想回港後再隔離，有啲又話如果檢疫結果呈陰性，唔想返香港留喺日本，森美就表示：「但實際係點呢，就唔知得唔得！」又覺得「依家做任何決定都不太理智」。

父母仲大爆有啲人周圍走，走出房同隔籬嘅人傾偈，但佢哋就好乖留喺房！而收線前，森美父母向佢「落Order」：「冇咩嘢唔好（公開）講我哋！」森美就笑言要講畀知香港人知，大家都可能想知船上情況嘅！

森美又叮囑上機返港嘅乘客要做好保護，又叫父母喺機上唔好食嘢，避免除低口罩，因為就算喺船上檢疫結果呈陰性，都可能未必100%準確！