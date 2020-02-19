《上流》凱旋歸韓　奉俊昊透露正準備兩部新作

韓國名導奉俊昊執導的話題韓片《上流寄生族》，上周在《第92屆奧斯卡金像獎》中橫掃最佳導演、電影、國際電影及原著劇本四個大獎，成為首部攞小金人的韓片，凱旋歸韓的奉俊昊與戲中演員宋康昊、李善均、趙汝貞、朴素丹、張慧珍、李姃垠與朴明勳今日在首爾舉行記者會，分享在奧斯卡奪獎的感受。

奉俊昊在奪得最佳導演時，曾在台上說很榮幸能與偶像馬田史高西斯一同角逐獎項，又指在韓國讀電影時曾研究對方的作品，而奉俊昊今日就表示收到了對方給他的信：「今天早上收到馬田史高西斯寫的信，對我來說真的十分榮幸，雖然不能公開所有內容，但他跟我說『你辛苦了，休息一下吧，不過請只休息一陣子，包括我在內，大家都很期待你的新作，就休息一下，快點工作吧』。」

奉俊昊坦指在拍畢電影《玉子》後，出現了職業倦怠症，但因為很想開始《上》片，便全情投入開始了這部作品，《奧斯卡》結束後，終於覺得鬆一口氣：「最初與郭信愛說有關《上》片的故事時，應該是2015年初，雖然是很漫長的時間，但能夠有個幸福的結尾，真的很開心，因為的確辛勞了很久，我也有想過休息，但因為馬田史高西斯叫我不要休息太久，我便休息一陣子吧。」他又指在製作《上》片時，並沒有想過會有那麼好的成績：「我並不是為了某個目的而拍電影，只是想像平時一樣拍一部有水平的電影，所以花了很多心機去拍，今後也會維持這樣的方式，我還有兩部作品正在準備之中。」

至於過去半年與奉俊昊在海外宣傳《上》片及出席頒獎禮的宋康昊，坦言一切都十分新鮮，能夠與全世界的觀眾分享這麼優秀的韓國電影覺得非常開心：「通過我們的作品，與世界各地的電影人交流，獲益良多，突然覺得我是如此渺小，發現這個世界真的有很多偉大的藝術家。」

李善均指能出席《奧斯卡》就似發夢一樣，趙汝貞就表示電影得到大家的肯定，他們也覺得很滿足，而全國國民都為他們的成果感到開心，她也感到很幸福，朴素丹則指能與眾演員合作十分幸福，到現在也覺得很緊張和感恩。