白醋消毒地板　葉蒨文口罩戴超過一周！

新冠肺炎肆虐，但口罩持續短缺，唔少人冇足夠口罩數量，而歌手連葉蒨文（Sally）今日喺社交網發長文，勉勵大家外仲透露自己個口罩使用超過一星期，又指白醋同樣可作為消毒用品，既慳錢又環保。

Sally撰文分享如何重複使用口罩：「我不知道這是不是正確的方法，但是只使用一次口罩就扔掉似乎很浪費。我將厚紙巾或廚房紙巾折叠，再放入口罩內，這樣用過後我只需要將紙巾丟掉，並使用熱吹風機吹乾口罩的內部保持清潔，之後將口罩安全地包裹在擦紙巾中，保存在可重複使用的密封袋內，直到下次使用。我的口罩已經使用超過1周了，我並不是要每個人都使用這種方法，但我覺得我們可以嘗試節省和回收利用，否則太多的口罩被丟掉，甚至醫院也不再分發口罩了，外面的價格相比於正常價格也提高了很多。」

佢又分享用白醋做消毒劑，將白醋同水溝埋一齊，話用呢個方法清潔地板已經好多年：「沒有證明說它能殺死細菌，但它是一種很好的消毒劑，而且沒有氣味。」並呼籲大家在這段困難嘅時間要好好照顧自己，佢為咗增強免疫力，喺屋企研究同製作簡單嘅菜餚，又多做運動，令自己保持冷靜、平靜、健康。最後，Sally希望大家團結對抗疫情，及感謝所有醫護人員，在前線精疲力盡地努力工作。