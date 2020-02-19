河正宇涉毒　代表律師否認過量使用麻醉藥

賣座韓片《與神同行》的41歲男星河正宇昨日被揭涉嫌用胞弟車賢宇的名字，在位於江南的整容醫院內非法注射麻醉藥異丙酚而遭檢方調查，事務所其後澄清河正宇於去年接受了近10次高強度的激光手術，除去面部疤痕，是在院長判斷下使用麻醉藥，並非濫藥，又指是應院長保障私隱的要求使用其他人的名字登記。

河正宇的代表律師今日就爭議作出回應：「使用別人的名字登記並不是河正宇提出的要求，是醫生首先提出借用其他人名義的要求，河正宇平時也很小心，預約餐廳也不會用本人的名字，所以當主治醫生強烈要求他不要使用真名，便沒有起疑心，在治療了一段時間之後，他發現有不少富豪也在該醫院接受治療，便理解當初醫生為何要求他其他人的名字，當然現在河正宇也知道自己當初的行為是很輕率和不夠小心，但純粹因為治療皮膚而發生這樣的事，他也感到很難過。」

對於在治療皮膚時使用麻醉劇異丙酚，代表律師就指異丙酚通常是在做內視鏡時用的藥物，雖然河正宇接受的皮膚手術沒有做全身麻醉，但因為是高強度的激光手術，會有相當大的痛楚，所以在醫生的判斷下使用了異丙酚，並沒有過量或非法使用的情況，絕對不是網民所指的藥物上癮。

代表律師又指河正宇到現在還有保留與院長的短訊記錄：「關於去醫院的次數，我們都有可以確認到的證據，幸好他去完醫院後，多數都會與院長溝通，所以可以得知他接受治療的日子和治療後的事項，若果調查機關有需要，我們可以全部呈上。」律師又指檢方暫時未傳召河正宇接受調查，他也很想快些完成調查，洗脫所有嫌疑。