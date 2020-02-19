秀英悼念Sulli　韓國搜尋網停留言功能杜絕惡評

生前飽受惡評困擾的韓國女團f(x)前成員Sulli去年10月14日自殺身亡，終年25歲，震驚韓國演藝界，而其好姊妹、KARA前成員具荷拉生前同樣被不少網民留言攻擊，雖然她曾透過直播表示會好好生活，但最終還是不敵抑鬱症，於去年11月24日自殺離世。而Sulli的死引起了不少人對網上惡意留言的關注，要求網上留言者應採取實名制，亦有人認為應廢除演藝新聞網的評論功能。

去年10月起廢除實時搜索詞與演藝新聞留言功能的韓國搜尋網Daum，今日宣布將實時話題搜索詞也將於明日消失。至於另一搜尋網Naver今日就宣布暫時廢除演藝新聞的留言功能及關聯搜索詞服務，Naver過往多次被指新聞網下有無數人身攻擊性的留言，Naver的服務營運總監表示：「我們認同以現在的技術是不足以減低藝人的痛苦，在演藝新聞服務完成具體的改革之前，我們決定在下月中開始關閉留言功能。」

而曾與Sulli同屬SM事務所的少女時代成員秀英，今日在Instagram上載Naver演藝新聞暫時停止留言功能的報道，並寫道：「本來像帥氣的浪濤生活着，卻變成防波堤的孩子。」似乎是指生前飽受惡評之苦的Sulli。