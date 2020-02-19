張栢芝時裝店停業照出糧　月蝕六位數

近月新冠肺炎持續擴散，人人自危不敢外出，零售業成為重災區，不少時裝店要求員工放無薪假，暫時停止營業。不過，張栢芝（Ceci）位於中環的時裝店，昨日卻仍有員工在內工作，記者就此事致電栢芝經理人Emily，她表示店舖已於農曆年前休息至今，職員只是回去打掃：「疫情最初爆發嘅時候，Ceci已經叫員工唔好返去開舖，安全最緊要。（要員工放無薪假？）唔會，最緊要員工健康、安全。（但有員工返舖頭？）佢哋好好，自發返去幫手執吓嘢，令舖頭保持整潔。Ceci有叫佢哋就算返，都要搵啲冇咁多人嘅時候返去，減低風險。」

時裝店一月中開始已暫停營業，至今差不多一個月，舖租加上職員的薪酬，至少要用六位數字，即變相「硬蝕」六位數！問到打算何時恢復營業？Emily表示：「冇，要睇情況再決定。」

帶Quintus快閃玩具店

栢芝做個好老闆，讓員工放有薪假留家休息，自己亦由上月21號開始，留家「避炎」，但小朋友「閉關」近一個月難免悶到慌，育有3子的栢芝昨日就帶二仔Quintus出街。她在instagram的限時動態分享兩母子出街的過程，片中見他們做足防疫措施，戴上口罩，又消毒火酒不離身，Ceci說：「太耐冇出街，依家第一次出去，去玩具店買玩具，個仔好開心！」Quintus亦笑說：「好開心！」栢芝續說：「我哋用10分鐘快速搶購玩具，然後走！」Quintus在這個「快閃」玩具店的過程中掃走幾盒玩具，當中還有一架BB玩具車，未知是否買給弟弟Marcus。回家途中，她細心地為兒子消毒鞋底，Quintus更扮她說話，認真調皮！

另外，古天樂投資的酒家亦暫停營業，預計三月初重開，古仔更對管理層要求要給員工放有薪假期，及不可以裁員。