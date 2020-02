新冠肺炎肆虐,無綫高層樂易玲冇有怕,今晚於銅鑼灣繼續搞飯局,出席嘅人有方力申、高海寧、馮盈盈、葉念琛導演同埋樂易玲兩個仔仔,眾人更除下口罩留影,樂易玲喺社交網晒合照,留言:「beautiful dinner we rarely have in this season…我們這個季節很少有的精美晚餐…」食得好盡興!

方力申接受東網訪問時指飯局只是普通食餐飯:「我去黐吓餐,事前都唔知邊粒星去,大家都係傾希望疫情快啲過,人人有工開,有學返咁……閒話家常。」