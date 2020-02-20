東方日報C1：林穎彤超市借「富」搶廁紙

歌手林穎彤（Bella）同樣受新冠肺炎疫症之苦，要委身逼滿街坊的超市掃比銀紙更「矜貴」的廁紙，自知手無縛雞之力難與強悍阿叔、大媽匹敵，故找緋聞男友伍富橋出手相助，她則樂於兩手揈揈毋須頻撲兩頭騰。

都是新冠肺炎惹的禍，由農曆新年至今，普羅大眾為撲口罩、輪消毒搓手液、漂白水等而捱更抵夜，近日更鬧廁紙荒，慘到去廁所都斷格計，見廁紙供應開始回復「有限度」正常，女神級的Bella昨日也出動現身觀塘區大型超市掃廁紙。戴上口罩、身穿鮮黃色長褸的她苦候在擺放廁紙的「吉」貨架附近，等候卷裝廁紙上架， 其身邊早有「整裝待發」的街坊隨時出擊。當職員將廁 紙上架時，Bella露出心心眼，但竟然不出手，只是手指指向身邊比她高半個頭的「口罩男」示意：「行動啦！」男伴遂秒速壯臂一伸，擸走兩條廁紙，並跟隨Bella輕鬆「閃 人」，讓其他顧客繼續圍埋「盲搶紙」。

二人手執「戰利品」繼續在超市漫遊，男伴乖乖推着購物車跟隨，見Bella專攻洗頭水等日用品，再行到其他乾貨食物架時，二人邊睇邊講，又到熟食攤檔，Bella似在問男方意 見，雖然沒有親密舉動，但有如情侶般拍拖的氣場。二人付錢後，男伴展現紳士風度，心甘情願做咕喱，雖然一手拿着兩條卷裝廁紙跟其高大型男外形不相襯，但口罩也遮不住其如沐春風的心情，跟着Bella身後離開。

伍富橋兼做柴可夫

當二人步出超市發現被撞破時，表現愕然兼尷尬，原來護花使者正是Bella的緋聞男友伍富橋（Alvin），她連忙解釋：「我哋呢排一齊開工，又知近排因疫情下物資好短缺，咁佢有揸車，咪叫佢幫手囉！」問到是誰不夠廁紙用？伍富橋坦言大家都不夠。被讚拎廁紙夠風度時，Bella怕對方尷尬，即搶着解圍轉話題：「你哋要唔要呀？上面有得買，係啱啱返貨。」又指曾試過搶 不到廁紙，才趁開工前約埋碰運氣，但強調絕不做自私精，她說：「聽個個朋 友講都話買唔到，冇得用，咁我哋唔會買好多，唔會囤積喺屋企。」不過， 她雖然成功買到廁紙，但其他消毒用品就撲空，只買到沐浴露和洗頭水等。

問到可擔心被誤會拍拖Shopping？伍富橋說：「唔驚，都係買吓嘢啫！」而Bella再強調因近日宣傳合唱歌《迷魂陣》才經常「行埋」：「又會一齊排舞，我哋好朋友嘛！」

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