河正宇涉毒　友人公開與院長短訊記錄證冇濫藥

賣座韓片《與神同行》的41歲男星河正宇前日被揭涉嫌用胞弟車賢宇的名宇，在位於江南的整容醫院內非法注射麻醉藥異丙酚而遭檢方調查，事務所其後澄清河正宇是在做面部除疤激光手術時，在醫生的判斷下使用麻醉藥，否認濫藥。

Channel A電視台昨晚訪問河正宇的友人，並公開河正宇與整容醫院院長的短訊內容，河正宇於去年1月向院長說：「我是通過XX哥的介紹而聯絡你。」並與院長預約診治時間，院長在兩星期後對河正宇說：「今後的任務是疤痕，在手術之後，十天內過來三次吧。」河正宇就回答：「去除疤痕真的一個大課題。」在進行激光手術後，院長有問河正宇：「面部的狀態如何？現在會有部分脫皮的情況出現，要加倍注意。」河正宇就說：「面部現在有泛紅現象。」

河正宇的友人指，當時院長說因為河正宇面部的疤痕很深，如果不做睡眠麻醉的話，會有難以忍受的痛楚，而因為每次都是通過短訊與院長預約，他並不知道對方是用甚麼名字記錄，否認用他人名字登記，友人又指河正宇有向弟弟車賢宇說：「我怎麼會用你的名字？這與事實有出入。」而報道指檢方將先分析河正宇事務所提供的資料，再傳召河正宇進行調查。

而另一友人今日受訪時亦強烈否認河正宇濫藥一事：「我覺得絕對不是真的，不知道為何會有這樣的報道，覺得很難過，我平時也經常跟他外出，去年見過他做完皮膚治療後，面上貼着膠紙。」有知情人士指河正宇現時正身處美國，又指河正宇會完成即將上映電影的後期工作，之後應該會如常開始拍攝新片。