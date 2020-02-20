大導演史匹堡女兒宣布做女權AV女星

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的23歲養女Mikaela，宣布成為AV女星拍攝成人電影，亦計劃在取得性工作者證後，去脫衣舞店當舞孃！Mikaela上周末透過FaceTime視訊聊天向父母宣布事業方向，她表示父母感到「好奇」但沒有不高興，很支持她的決定。

Mikaela形容自己是「性愛動物」，表示：「我已經好厭倦唔可以靠身體搵錢，而好老賁，我好厭倦聽到要憎恨自己身體。我亦都好厭倦日日返工，去做唔可以滿足靈魂嘅事。我覺得我做呢種工作，我可以『滿足』其他人，而咁樣感覺好好，因為唔係透過自己覺得被侵犯嘅方式。」

不過Mikaela的成人電影只是「獨腳戲」，不會有男優對手，因為她自言想尊重47歲未婚夫Chuck Pankow，他都支持她的決定。Mikaela重申自己不是走投無路拍AV：「呢個係一個好好同女權嘅選擇。我明白對呢個行業有興趣，同埋想做一啲安全、理智同雙方同意嘅行為，唔係羞恥嘅事。」

她自言是一個女性主義者、女權份子、賣肉淫娃，為個人同社會公義而戰，不止透過性，還透過承認身體勞動與安全。