建議僱主可向外傭買假　潘梓鋒失言急澄清

喺尋晚《東張西望》中，主持之人嘅吳幸美提到有菲傭確診新冠肺炎個案，話僱主都可能會擔心家傭放假時去人多擠逼嘅地方，潘梓鋒就建議僱主可以考慮同外傭傾吓放假時間例如轉放平日，「又或者可以用薪金取代假期」。未知《東張》團隊係咪知道潘梓鋒講錯嘢，事後潘梓鋒喺節目尾聲澄清：「糾正番少少，頭先我講嘅用金錢代替假期去畀菲傭係唔得嘅！」

而潘梓鋒接受東網訪問時就表示：「已經在節目中更正，沒有其他回應了🙏🏾」吳幸美亦回覆：「已在節目當中更正，謝謝🙏🏻」

根據勞工處《外籍家庭傭工及其僱主須知 》有關假期一項，其中提到：

- 每7天期間給予傭工不少於1天休息日。

- 除非發生不能預見的緊急事故，僱主不可要求傭工在休息日工作。

- 若傭工同意，可另定休息日，代替原來指定的休息日。另定休息日須安排在同一個

月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的30天之內。

- 僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工。僱主如無合理辯解違反上述規定，可被檢

控，一經定罪，最高可被罰款港幣5萬元。