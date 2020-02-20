凌晨先知檢疫結果！森美叮囑父母上機做足防禦措施

DJ森美父母被困爆發新冠肺炎、停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，森美在電台受訪時透露父母的最新情況，指凌晨12點幾收到訊息知道父母的檢疫結果呈陰性：「冇病毒，好開心，佢哋上唔到尋晚嘅專機，會搭今晚6點專機番嚟，不過都仲驚同擔心，因為上機過程，會叫佢哋全程做好防禦同安全措施，戴手套、襪、鞋套等，喺飛機度都唔好捽眼耳口鼻。」他又謂會網羅父母在港隔離需要的用品：「會幫佢哋upgrade電話plan，因為佢哋喺日本wifi唔好，睇唔到戲同打機。」問到父母情緒？他表示開心：「知道自己冇事，可以返嚟香港先，可以遠離病原。（放下心頭大石？）係呀，之前都好驚，以為冇病徵就冇事，但呢幾日好多確診個案，尋晚等佢哋結果時好擔心，一知道佢哋冇事就安心。」

未準備好隔離物資

他又謂未準備給父母在香港隔離的物資，因始終凌晨才知道冇事，但最緊要大家保持聯絡，亦相信香港隔離營環境不會太差及惡劣，會有其他物資，反而父母之前在船上還更擔心：「船上驚佢哋感染，不過佢哋都好乖，船上十幾日都淨係放過一次風15分鐘，淨係出過房一次，相信佢哋喺香港都會好乖。」問到父母抵港時可會隔空見父母一面？他表示：「又唔會緊張到咁，返到香港視像都見到，喺船上都有keep住whatsapp，所以都ok嘅。」他又謂擔心在當地確診的港人及其家人：「當地醫療情況唔係咁好，都知佢哋擔心，希望香港人快啲返到香港接受治療啦。」