避開提男友游學修！曾樂彤耍太極唔再講感情

歌手曾樂彤到電台宣傳新歌《找到一個人》，問到日前情人節可有與男友游學修過節？她繼續避談：「因為要宣傳，呢一、兩個星期一係留喺屋企，一係就去電台宣傳，避免去人口聚集嘅地方，如果行唔到電台就網上宣傳。（即係冇過節？）我不嬲唔過節日，聖誕、新年、情人節都係同媽咪過，我哋又百無禁忌，唔會有咩傳統。」問到可會冷落男友？她說：「依家朋友都唔會見面。（佢唔會詐型？定體諒？）我依家全部朋友都少見。」見她答得很避忌，記者直接問可是兩人感情有變？現時感情還穩定？還是已分手？招架不住的她尷尬表示：「唔講得，繼續盡量避免講感情。（公司唔畀？）盡量。」

隨即扯開話題讚MV男主角Tank靚仔，問到男友還是Tank靚仔啲？她即擺師兄洪卓立上枱，又坦言以後有咩感情狀況都不會講：「有冇（男友）都唔會講。（結婚生仔呢？）冇諗過，都唔會講，結婚生仔都唔會係呢10年內嘅事，因為係年紀問題，完全冇呢個計劃，想同媽咪過二人世界多啲。（佢會唔會擔心你？）佢好開通，唔傳統，我哋好似朋友咁。」她又自爆幫洪卓立物色女友：「有時見到啲女仔朋友都覺得佢哋性格幾啱，不過佢成日ban我，然後行開唔理我。」