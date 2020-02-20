阿嬌定陳瀅靚啲？陳家樂咁樣講

由關智斌（Kenny）、陳家樂、楊天宇（Angus）主持的網上節目，在最尾一集先進行祝酒儀式，之後進入「你問我答測謊機」環節，Angus被問到上集被整蠱有沒有生氣及心裏大罵髒話時，直認「講晒粗口」的他，竟被測謊機電到大叫。輪到家樂測謊時，他瘋狂掙扎，要Kenny和Angus合力把他的手按實，被問到覺得鍾欣潼（阿嬌）靚啲定陳瀅靚啲？家樂不假思索：「梗係阿嬌啦！」去到第二輪，三人決定把電力較到最高。被問是否處男的Angus自信答：「唔係！」話口未完就被電，Kenny立刻大笑指着他大叫：「處男！青頭仔！」

在第二個遊戲「三夫拍七」，當數到有七或七的倍數時，就要拍手代替，每輸一次都要加上一條「家規」及飲苦茶。遊戲一開始Kenny成為最快的輸家，之後他又加上多多「家規」，結果三人輪流輸要不斷喝苦茶，玩到幾乎崩潰。最後Kenny連續輸三局要喝掉三杯苦茶，成為大輸家。

最後三人真情剖白，家樂坦誠說道自己一開始不想做這個節目，因為覺得自己沒有喜感，做綜藝要博學多才，才能分享更多故事。Kenny表示透過這個節目跟公司的藝人更親近，亦認識了很多朋友，是最大的收獲。Angus則指自己的感受跟Kenny截然不同，自爆每次拍節目都很大壓力，不過他其實亦相當期待拍攝第二季，最後節目送上蛋糕為Kenny慶祝生日。