聽嫲嫲話當年！黎曉陽懷疑自己腦退化

唱作歌手黎曉陽（Michael）日前為新歌《阿茲與海默》到西環海傍拍攝MV，化身暖男的他為MV女主角Ida舉反光板遮擋太陽光，又噓寒問暖。歌名看似在說兩個人的故事，Michael解釋其實歌詞講述患「阿茲海默症」（Alzheimer's disease），俗稱「老人癡呆症」患者的故事，與之前他另一首作品《拾荒者之歌》都是關於「記憶」的題材。年紀輕輕的他很喜歡與家中長輩傾偈，了解他們的過去，尤其是經常聽嫲嫲話當年，令他對香港舊貌充滿好奇，所以新歌MV特別邀請一位較年長的演員Ida姐姐擔任女主角，透過她遊電車河、穿過大街小巷、欣賞維港景色等，帶觀眾走進她的回憶。

連續兩首歌都圍繞記憶，他坦言對腦內記憶量和真實度，感到非常有興趣，更懷疑自己腦記憶開始退化，他說：「我覺得每個人記憶量有限，而且不可盡信。有陣時以為記得嘅事情原來係錯，有時根本冇發生過，又或者部分唔真實，可能加入咗啲主觀，令記憶有偏差，總之『記憶』呢樣嘢好奇妙。」他又表示就算將來失去記憶，但「情懷」是不會失去，而且是最真實的，他說：「就算填海令海景變咗，但我望住一片大海嘅感覺係唔會變，就好似無論住喺邊，返到屋企嘅感覺係唔會變。」