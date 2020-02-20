胡定欣秘探尼泊爾窮鄉　月經屋令人匪夷所思

視后胡定欣早前到尼泊爾進行5天探訪之旅，首次探訪就前往一個偏僻的貧困村落，主要對象是幫助當地的女孩子，因為各種原因如早婚、人口販賣、性侵及性別歧視等等而沒有讀書機會，最令匪夷所思是當地人仍很守舊迷信：「覺得女仔月經嚟係唔吉利，要佢哋住係一間月經屋度，唔可以同人接觸要避開。」而其中定欣稱探訪一個十多歲的小女孩，因爸爸離世而負責賺錢養起一家人：「佢去賺錢但仲要受到打壓，最後可能只賺得10蚊，所以，我決定助養佢，等佢可能再讀書返學。」

親身探訪見到當地情況可有忍不住落淚？定欣坦言是個眼淺的人，但作為活動大使，不想因自己的情緒而影響，要發放正能量給她們。不過，她稱其中一個女孩向她透露夢想是能當Banker，聽到後都被少女的決心而感動到眼濕濕，亦希望對方能將夢想實現。至於當地的衞生環境，定欣稱出發前已打防疫針，而當地人的居所是很簡陋，屋和床都是用禾稈搭建，最難忘的是兩個枕頭都是灰黑色，這些情況是很難想像，令她不禁說：「今次係令我領悟到幸福唔係必然，要珍惜一事一物。」

至於現今香港疫情下，定欣坦言工作是有影響，亦慶幸之前努力工作，才暫時未需面對濟壓力。講到有指已和無綫滿約，她稱還有一段時間，現最緊要身體健康，並謂：「依家我哋唔係求生活，係求生存。香港人生活從來唔易，手停就口停，希望人人有工開。」

Makeup: Cyrus Lee

Hair: Matt Chiu @Xenter