被指撞樣連詩雅！牛雜妹韓國撲防疫用品

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）和家人在元朗開設麵店，加上家中長輩又多，所需的口罩和消毒用品都比較大量，但在港死撲爛撲都只是數量甚少，最後Monnie去了韓國首爾五天，在當地由朋友幫忙下買到相關用品，可以帶回香港供親友及一些病患者使用。

她留韓的頭三天，除了到餐廳食飯及去過一間狗仔 Cafe外，全部時間都逛超市和便利店，日日行到腳斷，不過所有口罩和消毒衛生用品都被掃清，只餘下棉質或者質料不符規格的口罩，情況非常誇張，但其後湊巧韓國將港澳列為疫區，對中港澳旅客進行檢疫措施，瞬即令旅客量大降，她說：「我嚟到韓國嘅頭幾日仲有好多中國人同香港人，所以買口罩嘅情況基本上係搶購一空，或者得啲冇用嘅口罩，係自從南韓對港澳實施管制之後，真係少咗好多人，超市同便利店都開始返貨，我先成功買到口罩同消毒物品返香港。」

ViuTV播出《向西聞記》單元《食女性地嘉亨灣》，事後不少網民都指Monnie似連詩雅，其實Monnie亦有「翻煲」，更自嘲有肉地：「有人話我似連詩雅都幾搞笑，因為佢好高好瘦，我初初出道時都有朋友話我似，但我就唔覺得有相似地方，當時自己都幾Baby Fat吓，可能青春，始終《向西聞記》都兩、三年前拍，當年係肥少少有啲肉地，睇番都幾得意。」