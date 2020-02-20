柏林電影節　奧斯卡影帝謝洛美率領評審團見記者

第70屆柏林電影節香港時間明日凌晨舉行開幕禮，今屆開幕電影是由荷里活著名女星薛歌莉韋花（Sigourney Weaver） 與Margaret Qualley合演的新作《My Salinger Year》。屆時薜歌莉將會連同導演Philippe Falardeau等行紅地氈。而今屆的一眾主競賽單元評審今日就率先出席記者會與傳媒見面。

今屆評審主席將由奧斯卡金像影帝英國好戲之人謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）擔任，而其他評審成員分別有巴勒斯坦導演、作家兼監製Annemarie Jacir，此外，還有曾憑法國默片《星光夢裡人》（The Artist）提名過奧斯卡最佳女配角的阿根庭女星Berenice Bejo，她2013年曾憑《伊朗式離婚》（The Past）獲康城電影節影后。可謂來頭不少！而《情繫海邊之城》（Manchester by the Sea）美國著名編劇Kenneth Lonergan與威尼斯影帝意大利男星Luca Marinelli亦是今屆主競賽評審之一。