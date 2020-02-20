結完婚要克制　馮凱淇：造人留番下年先算

歌手馮凱淇（Cherry）與拍檔到電台宣傳新歌《一千次過後》，當被恭喜與電台DJ馮廸燊（Tiksan）註冊結婚榮升馮太時，她即興奮地說：「我哋前兩日，喺18號註冊，其實上年8月求咗婚，本身都定咗今年年尾擺酒。不過因為疫情關係，年長嘅長輩冇出嚟觀禮，但因為一早排咗期註冊，所以都繼續，合共有20人觀禮，有雙方父母同親朋。（會唔會失望長輩睇唔到？）當然有長輩喺度更開心，我都希望歌迷可以嚟睇，當咗佢哋係朋友，但疫情關係，唔想太多人聚集，唔想佢哋冒呢個險，所以就秘密進行。」

擺酒前一定要靚

Cherry將於今年12月在港擺酒，之後會度去蜜月。榮升人妻後，她感覺沒有太大分別：「我哋拍咗拖3年幾，拍拖開始已經好Sweet，啲朋友都覺得好煩，話我哋成日放閃，所以簽咗字都冇乜大分別。（造人大計如何？）我哋要好克制自己，因為如果有BB嘅話，擺酒就會係我最肥嘅時候，我唔可以畀呢件事發生，擺酒嗰陣我要靚，所以呢段時間要同佢一齊克制，留番下年先算。」

兩公婆一齊做廣播劇

講到婚紗相，她表示去年底已在越南影過，3月底將在港會再拍。問不疫情可會阻礙拍攝？她說：「希望到時疫情可以過去，我哋都會去郊區影。（老公會阻止着性感婚紗？）反而冇，一開始拍拖都會唔畀我性感，因為我唱歌跳舞係性感啲，但依家就唔會啦，因為佢覺得我都係佢啦！（套婚紗會唔會性感？）我想性感啲，可以大露背。（低胸呢？）低胸露背又高衩就唔得啦！」為了穿婚紗，Cherry會再操Fit自己，希望練到人魚線。她亦透露新歌由老公作曲，二人會一起做廣播劇，所以工作和生活都可以經常見面。