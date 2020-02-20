自爆曾經睇唔起成名作　小肥諗過退出樂壇

歌手小肥（徐智勇）為香港開電視節目《一曲走天涯》擔任嘉賓，他更分享歌手之路，以及《寵物》背後鮮為人知的音樂故事。人一旦走運，想擋也擋不住。2007年，小肥遇上伯樂黃柏高（Paco），同年推出《寵物》，洗遍香港人的腦袋之餘，也帶領着他走上頒獎台，所以「多謝Paco」句句發自內心：「Paco簽了你，他不會敷衍你，他會盡心盡力找音樂。我記得第一次出席香港某個頒獎典禮記招，他來陪着我，其實有多少個老闆會陪着歌手？他是親力親為的那種，所以到了頒獎台，不多謝他真是枉為人。」

他竟自揭曾經「看不起」這首歌：「第一次聽《寵物》時，不是特別喜歡，收到demo也不是特別雀躍，因為當時在澳門做組合，唱的歌比較隨和，突然要我唱這麼流行搖滾的東西，自以為藝術家，不能接受流行搖滾，會有一絲看不起，但是想不到令我成功的是它。」

得到《寵物》和《時光機》兩首大熱作品的加持，加上恩師Paco親力親為的宣傳，令小肥甫出道就直入蜜月期，可是他和很多歌手一樣，曾經迷失，也一度想過退出：「緊接下來的09年是黑暗期，感受到自己自信心下沉，因為當《寵物》、《時光機》成績不錯，要做一件事去超越，自己給自己很大壓力。那時候我就想，第一隻碟我很聽話，第二隻碟就要注入很多自己的想法，結果由07年拖到09年。曾經有段時間，我在MSN上面打近況『不如我退出算了』，真的有這個念頭。打了一會兒，就有人回應我，我記得那個是姜文杰（Benji），他即刻教訓我『你在說甚麼？你才兩年經驗！講甚麼退出？』。」

小肥當然沒有退出，現在的他仍然熱愛音樂，接下來還有意推出發燒唱碟。《寵物》對他而言，是某種幸運的象徵：「縱使可能這首歌，大家唱厭了，又唱寵物呀？但每次一旦真的要演繹的時候，我一定會全情投入，直到現在。未必每位歌手都有『代表作』可以跟你一世，這不是必然，所以我是幸運的。