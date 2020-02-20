多倫多拍網劇　李施嬅被問有冇返過內地

藝人李施嬅現身機場出發到加拿大拍攝網劇《Blood and Water》第3季，她稱逗留當地約5星期，見她帶了一個行李箱及手提袋，並穿上厚厚大褸，由於新冠肺炎持續肆虐，她做足安全措施才上機：「有戴晒眼罩、口罩、空氣靜化器，盡量安全啲啦，因為去到當地第二日就Fitting，雖然嗰邊啲人唔擔心，但我自己都要make sure係乾淨，唔會影響到人。」

講到取景地點，李施嬅指是在多倫多較遍遠的地區，距離城市車程要個半小時，今次是開拍第3季：「佢哋（工作人員）都少少緊張嘅，有問我有冇返過內地，始終依家疫情確診個案都增加咗，所以喺飛機上都盡量安全要洗多啲手，可以減下肥唔食嘢，盡量瞓十幾個鐘。」

想盡快返港睇大結局

此行會拍攝8集，每集半小時，但她都希望趕拍到自己戲分早些回港，因梅小青（《法證先鋒IV》監製）好想她趕會來一齊看《法證先鋒IV》大結局，本身是3月31日回港，希望可以早些回來。

問拍攝第3季事前可有做準備？施嬅說：「知道有啲動作戲、打、吊威吔，有開搶咁，因為上季係演殺手，今季會做番個好人。」至於因她在遠離市區地方拍攝，相信心情都會更放鬆，每日8小時工作，周六及日都不用開工，有充足時間休息。