星級歌唱老師鮑培莉離世　梁漢文16歲學藝

上世紀六十年代著明歌星鮑培莉，據知於本月17日因癌症在香港病逝。憑《送我一枝玫瑰花》為人熟識的鮑培莉老師，於60年代麗的電視藝員訓練班開始教唱歌，除了推出過多張唱片外，一生桃李滿門，學生都好有名氣，當中包括汪明荃、曾慶瑜、吳香倫等，當年她經常為電視歌唱比賽擔任評判工作。

原來梁漢文（Edmond）也是她的學生，Edmond回覆東網說：「鮑培莉係我第一個唱歌老師，今日我去咗行山，都係返嚟啱啱收到呢個消息。」對老師病逝他感到難過，他說：「我跟佢學唱歌時係16歲，參加新秀歌唱比賽嘅前一年，跟佢學咗一年，係佢鼓勵我參加新秀，佢問我有冇興趣參加，今年我可以做埋你提名人先走去移民，叫我去試下自己實力，因為佢嘅鼓勵我先至喺樂壇做咗30年囉，佢係我一個大恩師，佢同我媽咪本身都係認識嘅。」

參加完新秀，老師就移民了，Edmond說：「老師好少返香港，可能間中返嚟一次半次，我記得我2008年結婚，佢都特登飛返嚟香港飲咗我嗰餐，近呢幾年就唔係成日見，不過咁啱上個月有同佢聯絡，有話約出嚟食飯嘅，好可惜今日就收到呢個消息，希望佢家人節哀順變。」

汪明荃感謝老師教導

藝人汪明荃（阿姐）談及與鮑培莉老師交往，她亦是阿姐第一位老師，對於鮑培莉病逝，阿姐接受東網訪問時表示剛剛收到消息：「佢以前喺大陸嚟咗香港，之後參加歌唱比賽，然後做咗幕後代唱，佢嗰陣都好後生，所以大家都比容易相處，當年我同奚秀蘭都係佢嘅學生，（近年有冇同佢見過面？）有一次佢嚟睇我演唱會，佢仲同我講：『汪明荃，你做得好好！』」