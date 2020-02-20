女友融入家中！黃嘉樂傾掂婚期趕湊「好」字

藝人黃嘉樂與圈外女友拍拖三年多，相戀以來甚為甜蜜，踏入談婚論嫁階段，早前新年被催婚的嘉樂，坦言是時候做一些動作，亦曾與女友商討結婚問題，最終得出的共識是先讓事業穩定才建立家庭。

嘉樂透露女友早已融入家中，母親當正她是新抱仔，他說：「唔知係咪身邊人覺得我哋太恩愛，個個都覺得我應該係時候派利是，好在細佬有兩個仔，所以冇傳宗接代嘅壓力。（鍾意小朋友？）見到鄭嘉穎同林子善有小朋友，好似變咗另一個人，會諗自己會唔會性格逆轉，希望第時生一仔一女啦！」他自爆已幻想不同的求婚情景，卻又過於夢幻及需大灑金錢，所以笑言要從長計議。

爆「三角戀」變大食會

近日嘉樂於無綫劇《大醬園》演萬家大少爺「卓楠」，演技備受網民讚賞，他與「雙雙」江嘉敏及「華歌」吳業坤陷入三角戀「有你冇我」，叫劇迷睇得肉緊；但戲外一眾年輕人卻拍得相當開心，嘉樂說：「多數同朱朱（朱晨麗）、何廣沛、江嘉敏、吳業坤對手戲多，日日開大食會咁，有時見到啲演員拍得辛苦，我會主動提出頂拍頭場，尤其朱朱當時疊晒劇，睇見佢都辛苦，大家互相幫忙，都係頂咗兩星期啫！」