柏林電影節　金敏喜憑男友新作再爭影后

70屆柏林電影節即將開幕，而今屆主競賽單元入圍的電影戲碼唔算勁！由拉丁男星哈維亞巴頓（Javier Bardem）與艾莉芬寧（Elle Fanning）合演的《The Roads Not Taken》最有睇頭！故事講述哈維亞飾演的一名處於崩潰邊緣的男人怎樣度過瘋狂的一天。

而亞洲電影方面，韓國名導演洪尚秀與金敏喜情侶檔再合作的新作《逃走的女人》亦有入圍主競賽單元爭獎。今次是洪尚秀第四度有作品入圍柏林，而金敏喜2017年就憑男友的《等一個人的心灣》勇奪柏林影后！而「電影節常客」台灣名導蔡明亮今年亦有新作《日子》爭獎，男主角是蔡導御用演員李康生及泰國新星亞儂弘尚希。該片是今屆柏林電影節唯一入圍的華語片。此外，賈樟柯的紀錄片《一直游到海水變藍》獲選為柏林特別放映單元。而全球首部8K電影由中國導演孫立軍執導的中國水墨畫動畫短片《秋實》亦入圍新世代單元。

主競賽單元電影戲碼較往年弱，但入圍非競賽單元的電影卻星光熠熠！由「星爵」Chris Pratt與「蜘蛛仔」Tom Holland配音的彼思動畫新作《1/2的魔法》(Onward)入圍今屆非競賽單元，至於荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）主演的新作《水俣》（Minamata）就入圍柏林特別放映單元。尊尼在片中飾演真實人物一名雜誌攝影師，於70年代到日本水俣揭發大企業令市民集體中毒事件。