女神避炎！鄧月平抄經養性　王卓淇攬仔典床

新冠肺炎肆虐，連累一班女神都冇啖好食，街又唔敢去，唯有變宅女諗計解悶！選美出身的鄧月平（Larine），早前為角色犧牲36F勁爆身材，一日食七餐暴脹40磅，幸好速減成功回復苗條，繼續為事業衝刺，卻遇到新冠肺炎當道，只好盡量留在家中。趁這段空檔，Larine不停抄經增加悟性同福氣，她受訪時說：「我留喺屋企會抄經，希望呢一年抄到地藏王經、金剛經，呢個對我嚟講係一個挑戰。我仲有睇緊本書叫《格局》，係分析大家遇到啲乜嘢事，就應該用乜嘢心態去面對，教做人道理。我覺得自己做人唔夠圓滑，有啲事可以處理得好啲。」還每日落手落腳為屋企拖地清潔，跟足防疫指引早睡早起。

邱晴拆利是數錯錢

有人勤用功，反觀前港姐亞軍王卓淇竟戀上自己張床！雖然有一雙索腿但無用武之地，她笑言已忘記何時着過鞋：「見我張張相都係床……就知我有幾愛……好彩啱啱拍完劇集《逆天奇案》，現時暫時未有新工作。」不過，她強調不覺寂寞，多得愛貓「豬寶仔」錫錫：「我都攬住隻貓煲劇多，最近追緊台灣劇集《想見你》，男主角好靚仔。」

另一港姐出身、早前台慶抽中10萬元現金獎的20歲邱晴，繼續「數錢」為生，在家跟Fans透過直播玩拆利是，頭幾封拆到500元「大牛」及1,000元「金牛」時相當興奮，但開到10元「花蟹」登時冇晒表情！其後，她計錯數被網友即時指正，最後埋數有7,000元利是錢落袋。她自言今年冇得拜年，利是錢已算大豐收：「去得最多嘅地方就係超級市場，主要係買餸同日用品。」而擁有35D上圍的《3日2夜》主持胡美貽同樣由年初四開始便沒有出過門口，為令心靈不再空虛，竟度出一條妙計，她說：「我悶嘅時候，會同朋友視像傾偈，一人攞住一杯茶，當係出咗去High Tea咁。」

湯洛雯加入做「玄太」

最近有份演出熱播劇《法證先鋒IV》人氣急升的湯洛雯，選擇留在家做定功課、刨劇本，整裝待發再拍新劇，當然少不得煲劇偷師，包括朋友推介的韓劇《愛的迫降》，加入「玄太」行列與孫藝珍爭仔，其餘時間則服侍家中四隻貓狗。至於阮兒則表示因為不能帶狗狗出街剪毛，故上網速成寵物美容，實行自己的狗、自己剃毛，她說：「我都係喺屋企狗狗剪我、修甲、扮靚靚，之前有個相熟狗店，帶ChaCha剪毛沖涼，不過依家狗店冇開，惟有自己網上學，同佢沖涼都好大工程，12小時沖涼，四、五小時剪毛。」而鄺潔楹除了拍攝《愛．回家之開心速遞》外，多數留在家炮製自家食譜。