IZ*ONE復工　上《Music Bank》惹反對

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》去年7月爆出造假風波，《Produce X 101》出身的限定男團X1亦受爭議拖累，於上月6日解散，而《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE最近重啟活動，於周一推出新專輯《BLOOM*IZ》，組合昨日以一身粉紅色造型現身Mnet音樂節目《M Countdown》的錄影，是她們停工三個月來首度公開露面。

而X1去年8月出道後便一直因為造假爭議而未能亮相三大電視台的音樂節目，今日是KBS音樂節目《Music Bank》播出的日子，昨日有觀眾發起支持及反對IZ*ONE亮相《Music Bank》的請願活動，節目製作人其後回應表示，已決定將IZ*ONE加入今集的演出名單，又指KBS會禁止引起社會爭議或做出違法行為的人亮相節目，但IZ*ONE至今都沒有違法審議條例，所以不會限制她們演出節目，又指至今亦沒有成員參與造假的證據，認為不應該奪去她們表演新歌的機會，故會安排她們如常出演《Music Bank》。

另外，IZ*ONE的日本成員宮脇咲良最近在電台中談到停工三個月的事時落淚，據日媒報道，宮脇咲良在節目中指自己出道9年來都沒有遇過不能站上舞台的事，又指在艱難時期，經常會聽電台節目，聽到粉絲的打氣說話，令她可以振作起來。