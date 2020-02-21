東方日報C1：女神避炎變宅女鄧月平抄經養性

新冠肺炎肆虐，連累一班女神都冇啖好食，街又唔敢去，惟有變宅女諗計解悶！擁有F Cup的鄧月平抄《金剛經》靜心，又忙為香閨拖地消毒，相反43吋長腿的王卓淇就戀上床，笑言很久沒穿過鞋；至於邱晴無聊到玩拆利是，湯洛雯則靠貓狗相伴煲劇度日。

選美出身的鄧月平（Larine），早前為角色犧牲36F勁爆身材，一日食七餐暴脹40磅，幸好速減成功回復苗條，繼續為事業衝刺，卻遇到新冠肺炎當道，只好盡量留在家中。趁這段空檔，Larine不停抄經增加悟性同福氣，她受訪時說：「我留喺屋企會抄經，希望呢一年抄到《地藏王經》、《金剛經》，呢個對我嚟講係一個挑戰。我仲有睇緊本書叫《格局》，係分析大家遇到啲乜嘢事，就應該用乜嘢心態去面對，教做人道理。我覺得自己做人唔夠圓滑，有啲事可以處理得好啲。」還每日落手落腳為屋企拖地清潔，跟足防疫指引早睡早起。

邱晴拆利是數錯錢

有人勤用功，反觀前港姐亞軍王卓淇竟戀上自己張床！雖然有一雙索腿但無用武之地，她笑言已忘記何時着過鞋：「見我張張相都係床……就知我有幾愛……好彩啱啱拍完劇集《逆天奇案》，現時暫時未有新工作。」不過，她強調不覺寂寞，多得愛貓「豬寶仔」錫錫：「我都攬住隻貓煲劇多，最近追緊台灣劇集《想見你》，男主角好靚仔。」

另一港姐出身、早前台慶抽中10萬元現金獎的20歲邱晴，繼續「數錢」維生，在家跟Fans透過直播玩拆利是，頭幾封拆到500元「大牛」及1,000元「金牛」時相當興奮，但開到10元「花蟹」登時冇晒表情！其後，她計錯數被網友即時指正，最後埋數有7,000元利是錢落袋。她自言今年冇得拜年，利是錢已算大豐收：「去得最多嘅地方就係超級市場，主要係買餸同日用品。」而擁有35D上圍的《3日2夜》主持胡美貽同樣由年初四開始便沒有出過門口，為令心靈不再空虛，竟度出一條妙計，她說：「我悶嘅時候，會同朋友視像傾偈，一人攞住一杯茶，當係出咗去High Tea咁。」

湯洛雯加入做「玄太」

最近有份演出熱播劇《法證先鋒IV》人氣急升的湯洛雯，選擇留在家做定功課、刨劇本，整裝待發再拍新劇，當然少不得煲劇偷師，包括朋友推介的韓劇《愛的迫降》，加入「玄太」行列與孫藝珍爭仔，其餘時間則服侍家中四隻貓狗。而女神鄺潔楹除了拍攝《愛．回家之開心速遞》外，多數留在家炮製自家食譜：「多咗同家人相處，佢哋都多咗機會試我手勢，法式西多都整咗幾次，整到第三次覺得最好食。」

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