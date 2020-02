日模松岡李那向來身形Fit爆,經常喺社交網大騷美好身段,雖然近排佢返咗鄉下日本,但都Keep住運動健身,保持美態。不過佢竟然喺社交網自爆要兩個月內變肥,原因要將上圍同屁股谷大,她說:「I’ll become fat girl for 2 month from now on,make my boobs n butt bigger then training.(我將會喺呢個月內變成肥妹。因為我想將個胸同屁股變大,之後再進行訓練。」而松岡更「溫馨提示」大家,佢變肥妹時大家唔好討厭佢,唔少網友留言叫佢要努力加油,就算佢變咗「松岡肥那」都一定唔會討厭佢咁話!