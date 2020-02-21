人間有愛！方健儀助捐贈者派6千口罩送長者

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩數量依然短缺，更被黑商炒高價格，全城一罩難求，尤其基層人士及長者冇能力買物資，幸得有心藝人古天樂捐出130萬個口罩給低收入人士，雪中送炭。

而由新聞主播跳出做藝人嘅方健儀，早前到歐洲旅行時撲咗百個口罩捐贈畀長者，亦因為咁感動咗一位移居美國40年嘅港人，托佢幫手派發6000個口罩。方健儀坦言初時對嗰位素未謀面嘅有心人存猶豫，加上向公眾派發口罩要向受助者負責，必須有足夠防護功效，但對方畀佢嘅口罩紙盒相片，全係西班牙文，佢除咗上網翻譯之外，仲向何栢良教授諮詢，並將口罩剪開進行測試。

之後面對口罩從美國運到香港嘅問題，佢揚言似足運金條咁擔心：「下一步是與時間競賽，在美國未阻截貨運往香港前出貨，將三大箱口罩分開三個香港朋友的店舖地址發送，分散寄失/盜竊風險。結果貨物到港，我去提貨時，心情好比運金條，生怕被打劫，駕車運送時緊張到手心冒汗，結果一切順利。」

方健儀表示感激嗰位捐贈者選中佢協助：「我記得佢講過一句說話：『俗語有云：賺幾多錢唔係你嘅，洗幾多先係你嘅。』正如呢批口罩，其實並不屬於我，最緊要能落入有需要的人手中。」唔少港人留言讚捐贈者及方健儀幫助港人，擁有善良之心。