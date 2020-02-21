父母終離開疫船　森美：叫佢唔好望番轉頭！

森美父母硬留在停泊於橫濱的「鑽石公主號」，一天復天都未能離開「疫船」。不過，森美已收到好消息，他接受東網訪問透露，父母已離開「疫船」：「佢哋做咗啲檢測，攞住檢疫張紙做登記，上咗車，準備去機場。」

問到是否認識同在「鑽石公主號」的莊姓無綫化妝師，森美說：「好多幕後同事好擔心佢，希望佢盡快返香港醫，始終嗰邊言語不通，希望香港政府幫到佢，快啲返香港。」另外，今早他做完電台節目後，表示收到爸爸傳給他一張食物相，笑指是船上最後一餐，森美不忙開爸爸玩笑：「我叫佢落船時記得唔好擰轉頭望呀！」

他並感謝有不少當地朋友出手幫忙代父母購防疫物資，如防疫衣、鞋套、眼鏡，已預早送上船交父母，船公司方面亦有派發消毒酒精等用品，森美並叮囑父母不要怕異相，一定要着齊裝備保護自己。森美說擔心了父母十幾日，形容為最悲慘的日子已過去，不會刻意接機，唔想場面咁慘，不過他會待父母返港隔離期間會買定龍蝦、金華火腿、蛋糕及衣服，隔日送上，並講笑：「可能同佢哋視像打邊爐當慶祝囉！佢哋可能唔見我添！佢哋隔離咗28日，肯定乾淨過我，囝囝都有同佢哋講電話，鼓勵爺爺嫲嫲。」