終於拎冠軍！鄧月平爆喊攬郭奕芯

藝人鄧月平（Larine）參加ViuTV煮食綜藝節目《辣伙頭》，最近播出的一集要以黑糖麵包做菜色，主持兼評判陶大宇、郭政鴻及楊尚友品嘗過後，幾位參賽者都實力升級仲愈戰愈勇，Larine以法式傳統洋葱湯，配松露油炒麵包粒擊敗一眾對手奪冠，的確得來不易，當她與郭奕芯跟其他參賽者抱抱時，感觸得眼濕濕。大宇說：「我希望你將呢個配方交畀我，我可以帶返去同屋企人分享。」Larine說：「大宇問我拎食譜時我好 Surprise，我即場寫咗食譜畀佢，希望佢返到屋企真係有煮呢個湯啦。」

提到贏比賽後喊晒，她說：「我覺得每一集都難，不過第一、二集精神啲，到第三、四集已經攰，半個鐘嘅節目，其實係拍成十幾個鐘趕製出嚟，到後尾時間唔夠，但又要日日拍，唔夠瞓，壓力真係好大，後來有啲女仔同我已經住喺ViuTV隔離間酒店等返工，放工就直接瞓。尋晚嗰集贏咗有啲喊喊哋，係因為努力咗好多集，到今集終於有得攞章，離決賽又邁進一步，係有壓力同有動力，係特別大感觸；同埋今集我同郭奕芯一齊企出嚟（本集四強），我想佢贏，我自己都想贏，所以攬嗰吓都感觸咗。」