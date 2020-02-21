唔使爬家姐頭　莊思明：佢終於嫁得出喇

藝人莊思敏已正式入紙申請註冊結婚，與台商男友結婚，而其胞妹莊思明接受東網獨家訪問時坦言戥家姐開心：「我當然恭喜佢啦！好替佢開心，同埋我終於唔需要再佢保守呢個秘密喇！亦都可以令媽咪放下心頭大石。（家姐係閃婚喎！）佢有閃婚呢個決定時我一啲都冇驚訝，因為的確係佢嘅作風，咩都要快，加上佢好清楚自己要咩，所以遇到啱嘅人就結婚。（咩都要快，咁生小朋友係咪都要快？）我都希望佢年生貴子，快啲生個肥寶寶。」問家姐思敏是否喜歡小朋友？思明笑謂：「雖然睇落去佢個樣好兇狠，但都鍾意小朋友嘅，咁樣好似圓滿一啲。」

此外，之前思明被睇好爬家姐頭，早結婚過對方，現時家姐要嫁了，思明反而這樣說：「佢結婚先過我咪仲好，咁我仲冇咁大壓力，因為之前啲人成日話爬家姐頭唔會唔係咁好，YEAH！佢終於嫁得出喇！」

莊思敏妹妹莊思華恭喜家姐閃嫁，佢話：「家姐係準備結婚，不過想低調處理，所以暫時係唔會搞婚禮，一家人都好開心，最緊要佢開心幸福就得啦，祝福佢！」問到莊家係咪需要論輩份由大至細出嫁，下一個係咪輪到佢？佢話：「唔需要，一切隨緣。」