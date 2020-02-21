拍拖3個月男友即求婚！莊思敏唔大搞婚禮

和台灣珍珠奶茶老闆男友張秉逸（Brian）在香港申請入紙結婚的莊思敏，接受東網訪問時，被問到擬結婚通知書曝光一事，即大方承認婚訊，更自爆拍拖不到3個月Brian即向她求婚！去年九月公開戀情的莊思敏，笑言已不太記得求婚月份：「好似係十月，我都唔係好記得。當時我哋去布吉旅行，原來男友一早搵咗啲朋友嚟搞布置，期間佢突然叫我去做spa，趁我做spa時佢同朋友去佈置，做完spa，佢就拎住紮花同戒指跪地求婚，我係好surprised，突然見到佢啲朋友喺到，但我得兩個朋友在場，阿妹都唔知。」

拍拖不足三個月即被求婚，問到莊思敏為何答應閃婚，她說：「差唔多啦！佢真係對我好好，好細心，坦承、孝順，相處舒服最緊要。（父母點睇？）最開心當然係爸爸媽媽，佢哋知道求婚後，都好愕然，但係佢哋見過男友後都好滿意。」問到婚期，她則說要保持神秘感，但揚言不會在香港、馬來西亞及台灣分三地大搞：「我唔想大搞，我怕煩，唔想花好多心力去搞party，唔想搞嘅過程有拗撬，又怕請漏親朋。」她續說本來男友想大搞，但也順應其意思。

由於疫情關係，台灣為加強防疫管制，由本月七日起港澳人士入境台灣後，需要接受居家檢疫十四天。本月六日已到台灣會男友的莊思敏，十二號返港後，獨自委託律師搞申請註冊，男友未有在場。問到為何選擇情人節申請入紙，她笑說：「冇特別意思，純粹係當日我同律師得閒。」而婚後造人計劃則隨緣。