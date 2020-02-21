中居正廣親證離開尊尼！感謝喜多川賜他力量

已解散尊尼天團SMAP的47歲前成員中居正廣，昨日有傳媒爆他下月底離開出道至今效力34年的尊尼事務所作個人發展，他於今天完成電視節目的錄影後舉行記者會，親自宣布這個決定，並不限制時間回答傳媒發問，希望一次過講清講楚。

中居今午近4時開記者會，他提早到場，全程滿臉笑容，心情甚佳。他親自迎接攝影記者列隊入場，又舉牌提醒他們不要用閃光燈，傳媒形容他十足社長。記者會上，中居表示SMAP解散兩年左右，曾考慮離開尊尼，去年5至6月左右與高層達成一致協議，決定公布日期之際，卻撞正尊尼創辦人Johnny喜多川病重和離世，期間又有其他藝人離去，如果在那時間也宣布離開，可能引起同門藝人的慌亂，因此放下這個想法，也過了一段輕鬆日子。

去年底SMAP解散滿3年，他覺得要向另一個階段進發，於是作出離開的決定。中居離開尊尼後，不會同前隊友香取慎吾、草彅剛和稻垣吾郎合體，他會獨立發展成立個人事務所，笑言目前只有他一個職員，個人事務所改名叫「輕鬆會」。前天是父之命日，當天已辦理登記手續。他又拿出一個小樽，指盛載了Johnny喜多川的遺骨，他形容是尊尼San給他力量，又感謝他教曉自己很多東西。