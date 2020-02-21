郊遊台灣　岑樂怡享受做Part Time農夫

藝人岑樂怡（阿妹）聯同台灣旅人陳晏瑋（阿瑋）主持的ViuTV全新旅遊節目《台灣山行步》，由台北走到台中，以郊遊形式，潮玩山步行，發掘不一樣的台灣面貌。星期日晚播出的第2集，阿瑋和阿妹再繼續游走陽明山，到達位於大屯火山群裏的陽明山公園，當踏入春季，公園處處櫻花盛開，因而吸引大量賞花人士到來拍照。至於陽明山公園最強地標，莫過於擁有60年歷史的超級大花鐘，再尋找公園內的兩個隱世景點：小隱潭瀑布及森林夢幻玻璃屋。阿妹對屋內所有擺設非常喜愛：「嚟到呢度好似由現實去到大自然裏嘅寧靜沙洲一樣，店主仲話所有嘢都係由歐洲搜集返嚟，所以好有獨特嘅美學風格！」

尋找秘境之後，阿瑋和阿妹來到另一個隱世地方 -「梅居」，一個種植了超過50種蔬果野菜的大田原，在內農作物全部屬於有機種植，而梅花是這裏的著名特產。阿妹更初次品嘗新鮮梅花：「我以為花係苦澀味，原來係咁好味喎！」同時，他們又品嘗由梅花及田裏植物烹製出來的餸菜，阿妹吃後有感而發：「發現做part time農夫原來係都市人嘅一種奢華享受，能夠自給自足，食冇化學原料嘅農作物，其實係一件好幸福嘅事。」