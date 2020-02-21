荷里活三年試鏡百次　陳鈺芸靠Netflix劇彈起

打星陳鈺芸（JuJu）日前被邀請為美國灣區華人組織一年一度專注於女性領導力的分享活動 「Imagine Talks」擔任演講嘉賓。JuJu在台上與其他嘉賓討論性別平等的重要性，也分享自己入娛樂圈和在荷里活試鏡的經過。同場嘉賓還有艾美獎最佳武術指導的荷里活知名亞裔武打演員James Lew以及《殺神3》男星Mark Dacascos。

自從有份主演的Netflix電視劇《五行刺客》播出後，JuJu在美國的人氣上升了不少，當日活動也有超過百名粉絲到場支持和排隊拿簽名，被問及如何獲得這部美國電視劇的角色，JuJu表示這部電視劇的角色是自己在荷里活試鏡了三年，近一百次試鏡中第一次被選中的美劇角色。JuJu説：「在荷里活的競爭很大，所有想當演員的人都會到洛杉磯試鏡！在洛杉磯的演員質素都好高，大部分都接受過戲劇訓練或在演藝學院戲劇系畢業的學生。雖然亞裔演員在美劇中的角色需求比以往多了，但仍然是少數。能夠獲得試鏡機會已經是很多亞裔演員的期望，第一次試鏡後，還有復選和總選，最後通常是在三位候選演員中看看誰與劇中其他角色的演員在外形上比較配合而被選中。」

剛新婚的JuJu被問到有沒有生小孩子的計劃，JuJu表示有，但因為今年接了幾部電影，所以要完成今年工作後，年底才能夠開始努力造人，希望明年有個小JuJu！